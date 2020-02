Das Orkantief “Sabine” beschäftigte auch die Feuerwehren im Stadtgebiet Arnsberg. Der erste Einsatz war bereits am Sonntagmorgen um kurz vor 9 Uhr eingegangen. Hier lag zwischen Müschede und Wennigloh ein Baum auf der Fahrbahn.

Aufgrund der Voraussagen des Deutschen Wetterdienstes wurde am Nachmittag eine Einsatzleitung am Feuerwehrgerätehaus Ruhrstraße gebildet. Bis zu dieser ersten Lagebesprechung um 15.00 Uhr war es weitestgehend ruhig geblieben. Ab 16.00 Uhr gab es dann weitere Einsätze für die Feuerwehr. So mussten über das Stadtgebiet verteilt immer wieder auf die Straßen gefallene Bäume beseitigt werden.

Komplette Straßen gesperrt



Das Sturmtief sorgte aber auch für komplette Straßensperrungen. So mussten u.a. die Hellefelder Höhe, die B229 zwischen Breitenbruch und Möhnesee, die Wannestraße zwischen Niedereimer und Breitenbruch sowie die Straße “Am langen Stück” zwischen Müschede und Wennigloh gesperrt werden. Bis um 22:00 Uhr zählte die Einsatzleitung der Feuerwehr 14 Einsätze im Stadtgebiet.

Sperrungen

Welche Straßen im HSK derzeit gesperrt sind, erfahren Sie hier