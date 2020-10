Zwei Männer überfielen am Donnerstag eine Bäckereifiliale am"Neuen Schulweg" in Arnsberg. Beute machten sie nicht. Gegen 16.45 Uhr betraten die beiden

Männer das Geschäft.

Ein Täter blieb in der Eingangstür stehen. Der andere Täterging direkt hinter die Verkaufstheke und bedrohte die Verkäuferin mit einem etwa

20 Zentimeter großen Messer. Er hielt eine Tüte mit der Aufschrift "New Yorker"

auf und forderte das Geld aus der Kasse. Die Mitarbeiterin weigerte sich jedoch, die Kasse zu öffnen. Als die Frau gegen die große Schaufensterscheibe klopfte

und um Hilfe rief, flüchteten die beiden Täter zu Fuß in Richtung der Straße "Am

Schreppenberg".

Täterbeschreibung



Trotz einer direkt eingeleiteten Fahndung konnten die Täterentkommen. Täterbeschreibung: Beide Männer besitzen eine kräftige Statur. Sie

waren mit dunklen Bomberjacken bekleidet. Sie trugen Kapuzen, Mund-Nasen-Schutz

und schwarze Einmalhandschuhe. Ein Täter ist etwa 1,70 Meter groß. Der andere

Täter ist mit etwa 1,80 Meter etwas größer. Zeugen setzen sich bitte mit der

Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.