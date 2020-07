Sommerkirche in Pastors Garten

Gemeinschaftliches Singen in der Kirche ist aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin nicht möglich. Draußen, an der frischen Luft und unter freiem Himmel, ist das allerdings kein Problem. Deshalb lädt die Pfarrei St. Petri Hüsten an den Sonntagen der Sommerferien zur „Sommerkirche“ ein. Bei gutem Wetter wird die Hl. Messe um 11 Uhr in Pastors Garten gefeiert, mitten unter alten Bäumen und auf der grünen Wiese, mit Vogelgezwitscher und gemeinsamen Liedern.



Der Zugang findet sich über den Hof des Petrushauses zwischen den Häusern Kirchplatz 4 und Möthe 2. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Sitzgelegenheiten (z. B. Klappstuhl, Hocker, Picknick-Decke) sind möglichst selbst mitzubringen, einige Bänke werden bereit gehalten.

Bei schlechtem Wetter findet die Hl. Messe wie gewohnt in der Kirche statt.

Roter Stuhl als Erinnerung



Jeweils ab Samstagmittag findet sich ein Hinweis, wenn die Hl. Messe im Garten gefeiert wird. Am Schaukasten vor der Petrikirche steht dann ein roter Stuhl und erinnert daran: Am Sonntag um 11 Uhr mit Sitzgelegenheit in Pastors Garten! Entsprechende Informationen gibt´s außerdem auf der Homepage unter www.st-petri-huesten.de und auf der Facebook-Seite der Pfarrei.