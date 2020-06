Die Straßenbauarbeiten zur Fahrbahnerneuerung der B229 (Breitenbrucher Straße) in Arnsberg-Breitenbruch haben am Montag (15.6.) begonnen. Diese Maßnahme, für die eine Gesamtbauzeit bis Anfang September geplant ist, wird im Auftrag der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift in Zusammenarbeit mit der Stadt Arnsberg durchgeführt. Die Baukosten betragen rund 930.000 Euro.

Die Baudurchführung zur Instandsetzung der Bundesstraße innerhalb der Ortsdurchfahrt Arnsberg-Breitenbruch ist in zwei Bauphasen vorgesehen. Gemeinsam mit der Stadt Arnsberg werden in dem rund 1000 Meter langen Streckenabschnitt zusätzlich zur Fahrbahnsanierung ein Gehweg neu angelegt, ein querender Regenwasserkanal erneuert und die Haltestellen im Bereich der Ortsmitte barrierefrei umgebaut.

Vollsperrung ab 29. Juni



Die Bauarbeiten erfolgen überwiegend unter halbseitiger Sperrung der Bundesstraße und der Verkehrsregelung mittels einer mobilen Ampelanlage. Nur in dem Zeitraum vom 29. Juni bis voraussichtlich zum 2. August ist eine Vollsperrung der Breitenbrucher Straße aus Gründen der Arbeits- und Verkehrssicherheit unumgänglich, teilte Straßen.NRW mit. Während der Vollsperrung wird eine Umleitung über Arnsberg-Hüsten und -Neheim sowie über Ense-Niederense und Möhnesee-Delecke im Verlauf der L745 und B516 eingerichtet.