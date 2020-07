Aktion „Arnsberg näht“ überreicht Scheck an "Frauen für Frauen

Dank des Engagements der Aktion „Arnsberg näht“, an der über 90 Helferinnen – und auch einige Helfer - beteiligt waren, konnte dem Verein „Frauen helfen Frauen“ nun ein symbolischer Scheck überreicht werden. Empfänger der Mund-Nasen-Masken hatten insgesamt 8.000 Euro gespendet, die von der Vorsitzenden Petra Hannemann und ihrer Mitarbeiterin Larissa Braun in Empfang genommen wurden.



Frauenhaus und Frauenberatungsstelle erhalten zwar öffentliche Zuschüsse, die aber nicht ausreichen, die laufenden Kosten zu decken. So sind diese Einrichtungen auf Spenden angewiesen, damit den Frauen, die vor häuslicher Gewalt fliehen, entsprechender Schutz geboten werden kann. Petra Hannemann und Larissa Braun freuten sich daher sehr über den Scheck und richteten ein großes Dankeschön an alle Spender.