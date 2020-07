In den letzten Monaten gab es einige Veränderungen im Verein Frauen helfen Frauen Arnsberg e.V., Trägerverein des Frauenhauses und der Frauenberatung Arnsberg. Trotz der coronabedingten Einschränkungen konnten der Verein und die Frauenberatung in neue Räume umziehen. Seit Mitte April befinden sich die neuen Vereinsräume und die Frauenberatung in der Arnsberger Straße 14 in Hüsten. Neben der räumlichen Veränderung wurde ein neuer Vorstand gewählt.

Wiedergewählt wurde in der Mitgliederversammlung die langjährige Vorstandsfrau Petra Hannemann. Als Schritt in eine neue Generation des Vereins stellten sich zudem vier weitere Vorstandsmitglieder zur Wahl. Birte Schritt, Larissa Braun, Karola Enners und Lena Baader freuen sich auf die neuen Aufgaben. Viele kennen die vier aus der Tätigkeit in Frauenhaus und Frauenberatungsstelle. In der Verabschiedung des scheidenden Vorstands würdigten die Mitglieder insbesondere deren persönlichen Einsatz und das frauenpolitische Engagement.

Kontakt

Frauen helfen Frauen Arnsberg e.V., Frauenberatung Arnsberg, Arnsberger Straße 14, 59759 Arnsberg, Tel.: 02932/ 8987703