Alle Schulen in Nordrhein-Westfalen werden vom 16. März bis zum Beginn der Osterferien durch die Landesregierung geschlossen. Dies bedeutet, dass bereits am Montag der Unterricht in den Schulen ruht.

Damit Eltern Gelegenheit haben, sich auf diese Situation einzustellen, können bis einschließlich Dienstag (17.03.) aus eigener Entscheidung Kinder zur Schule geschickt werden. Die Schulen stellen an diesen beiden Tagen während der üblichen Unterrichtszeit eine Betreuung sicher. Die Einzelheiten regelt die Schulleitung. An diesen beiden Tagen findet ebenfalls noch der Schülerspezialverkehr statt.

Laut Mitteilung des Schulministerium NRW soll die Einstellung des Schulbetriebs nicht dazu führen, dass "Eltern, die in unverzichtbaren Funktionsbereichen - insbesondere im Gesundheitswesen - arbeiten, wegen der Betreuung ihrer Kinder im Dienst ausfallen. Deshalb muss in den Schulen während der gesamten Zeit des Unterrichtsausfalls ein entsprechendes Betreuungsangebot vorbereitet werden."

Um diese Notbetreuung planen zu können, benötigen die Schulen Informationen von Eltern, die von einem solchen Not-Betreuungsangebot Gebrauch machen wollen/müssen. Eltern, die nach eigener Auffassung in "unverzichtbaren Funktionsbereichen" arbeiten, werden gebeten, den Bedarf bei der Schule ihres Kindes per Mail oder am Montag telefonisch anzumelden. Weitere Informationen, wie und wo die Notbetreuung in Bedburg-Hau genau organisiert wird, folgen in der kommenden Woche.

Schließung von Kindertageseinrichtungen

Analog zu den Regelungen der Schulen soll für Eltern, die darauf angewiesen sind, zum Beginn der Woche eine Betreuung angeboten werden. Ebenfalls zu Beginn der Woche wird eine verlässliche Regelung für alle Beteiligten geschaffen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Kindertageseinrichtungen von öffentlichen und überwiegend auch freien Trägern betrieben werden.