Die zweite Infektionswelle der Corona-Pandemie zwang den FAIR-teiler vor Weihnachten, die Lebensmittelausgabe an bedürftige Menschen in Bedburg-Hau wieder einzustellen. Es wurden in der Zwischenzeit zweimal im Monat an die Kunden Gutscheine verteilt, die im örtlichen Edekamarkt im Ortsteil Schneppenbaum eingelöst werden konnten.

Beginnend am Dienstag, den 09. März 2021 soll nun die Warenausgabe wieder anlaufen. Unter strengen Hygieneregeln darf immer nur eine Kundin oder ein Kunde das Pfarrheim zum Einkaufen betreten. Abstände müssen eingehalten werden, Schutzmaske und Handdesinfektion sind verpflichtend, damit eine Infektionsgefährdung der Kunden und ehrenamtlichen Mitarbeiter vermieden wird. Wie beim Einkauf in Lebensmittelgeschäften müssen FFP2- oder OP-Masken getragen werden; das gilt auch für die draußen wartenden Kunden.

Der FAIR-teiler besteht seit April 2010, also seit elf Jahren als Lebensmittelhilfe und Basisberatung für Hilfebedürftige aus Bedburg-Hau. Die Lebensmittelausgabe wird durch ehrenamtliche Mitarbeiter des FAIR-teilers im Pfarrheim St. Markus, Klosterplatz 7 in Schneppenbaum jeweils dienstags von 10 bis 11:30 Uhr und donnerstags von 17 bis 18:30 Uhr angeboten.