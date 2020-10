Ein offenes Treffen mit der Wildnispädagogin Sandra Bille ist für alle, die gerne draußen sind und ihre Naturverbundenheit stärken möchten.

Sich auf die Spuren der Tiere zu begeben, dem Wind zuzuhören, mit Naturmaterialien zu werkeln, am Feuer zu sitzen, die Schätze der großen und kleinen Pflanzen wieder zu entdecken, die Besonderheiten der Jahreszeiten wahrzunehmen oder sich auf leisen Sohlen lautlos durch den Wald zu bewegen ist das Ziel. Jeder ist eingeladen, sich mit Fragen, Ideen und eigenem Wissen und Können einzubringen, so dass sich die Schwerpunkte der Treffen aus der Gruppe heraus entwickeln können. Das dritte Treffen findet am Dienstag, 27. Oktober, von 17.30 bis 20 Uhr statt. Letzter Termin ist am 24. November. Jeder Termin ist auch einzeln buchbar. Spenden gehen an eine gemeinnützige Organisation. Maximal können 20 Personen an diesen Treffen teilnehmen. Anmeldungen bei Dorothee Weber-Köhling, Tel. 02389/980913 oder umweltzentrum_westfalen@t-online.de.