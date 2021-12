Mehr als 1.000 Polizei-Einsatzkräfte sind in der Münchener Innenstadt gegen verbotene Demonstrationen zur Corona-Politik eingesetzt worden . Über 5000 Impfgegner mit Kind und Kegel haben sich in München mit der Polizei ein Verwirrspiel geliefert. Bei dieser nicht genehmigten Corona-Protestaktion zogen Gruppen in verschiedene Richtungen durch die Stadt. Ein Katz und Mausspiel ohnegleichen. Ich frage mich ob diese Pandemie nicht für jeden von uns Stress genug ist, benötigen wir das auch noch ? Selbst wenn die Münchener Polizei letztlich eine positive Bilanz zog und scheinbar flexibel auf diese Situation einging so ist doch von Aggressionen der Teilnehmer in den Medien die Rede. Derartige Spaziergänge sind doch eine Ordnungswidrigkeit die bis zu 3000 Euro kosten könnten. Besteht all das nur auf dem Papier oder was?

Null Abstandsregeln - kaum ein Mund-Nasenschutz gab es beim größten Teil der Demonstranten . Das ist der Moment wo ich mich frage warum ich meinen Pflichten in unseren Land nachkomme?

Ich fühle mich ein kleines bisschen....

Ihr wisst schon !!!!!

Verbotene Demos:

Kinder mitten drin geht für mich überhaupt nicht. Sollten wir nicht unsere Kinder schützen und ihnen auf den Lebensweg eines mitgeben "Solidarität" und Gemeinsamkeit ?

Fassungslos:

1.000 Einsatzkräfte die für uns im Einsatz sind, Gesundheit und Leben für jeden einzelnen von uns riskieren, und wir honorieren es wie?

Hut ab - wer diesen Job macht.

Kosten:

Letztlich zahlt der Steuerzahler diesen Aufmarsch und davon ist wohl keiner von uns begeistert

oder ?

Quelle:

BR 24