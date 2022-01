Ein 26-jähriger Autofahrer aus Bochum ist bei einem Unfall am Freitagmorgen, 21. Januar, verletzt worden. Er war mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen.

Gegen 6.25 Uhr bog der Autofahrer von der Wittener Straße in Bochum auf den Nordhausenring in Richtung Wattenscheid ein. In der Rechtskurve der Auffahrt verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Auf dem Grünstreifen beschädigte er erst ein Verkehrsschild und stieß anschließend gegen einen Pfosten, bevor sein Wagen im Bereich der Abfahrt stehenblieb.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus, das er auf eigenen Wunsch kurz darauf verließ.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.