Bei einem Polizeieinsatz in Bochum-Riemke ist am heutigen Donnerstagmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Die Polizei wurde per Notruf zur Hofsteder Straße gerufen weil dort eine vermutlich hilflose, alkoholisierte Person unterwegs war. Schon kurz nach eintreffen mussten die Beamten um Unterstützung rufen, weil der 46-jährige vermutlich Wohnungslose plötzlich heftigen Widerstand leistete. Erst mit Hilfe der Unterstützungskräfte gelang es dem Mann Handfesseln anzulegen. Wenige Minuten später kollabierte der Mann - unverzüglich leisteten die Beamten Erste Hilfe und verständigten Notarzt und Rettungskräfte. Trotz Reanimationsmaßahmen verstarb der Mann. Unter Federführung der Staatsanwaltschaft Bochum hat das Polizeipräsidium Essen aus Neutralitätsgründen die Ermittlungen übernommen und eine Ermittlungskommission eingerichtet. Bei der sofortigen Obduktion des Verstorbenen konnte keine Verletzungen festgestellt werden, die unmittelbar todesursächlich durch das Handeln der Beamten war. Ein Toxikologisches Gutachten steht noch aus. Die eingesetzten Beamten stehen unter Schock und werden durch das Psychosoziale Unterstützungsteam der Polizei NRW betreut. Ein Polizeibeamter erlitt Verletzungen und eine Polizistin ist dienstunfähig.