Drogen-Razzia in Witten am Mittwoch .

Bei einer Drogen-Razzia in Witten ist Beamten des Bochumer Rauschgiftkommissariats in gemeinsamer Aktion mit der Staatsanwaltschaft ein Schlag gegen den Drogenhandel gelungen.

Bei der Durchsuchung etlicher Wohnungen in Witten fand die Polizei Drogen, eine kleine Marihuana Plantage, Waffen und Geld.

Mit Einsatz einer Hundestaffel wurden 14 Wohnungen durchsucht.

Gegen elf Beschuldigte zwischen 24 - 47 wird wegen verschiedener Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz - maßgeblich wegen des Handeln und illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln ermittelt.

Quelle:

24 Vest.de

radio ennepe ruhr