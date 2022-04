Am Montag, 4. April, ereignete sich an der Gudrunstraße in Bochum ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw. Gegen 14.45 Uhr versuchte eine 97-jährige Bochumerin, die die Gudrunstraße in Richtung Bergstraße befuhr, ihren Pkw auf Höhe der Hausnummer 9 in einer Parklücke abzustellen.

Beim Einparken beschädigte sie einen geparkten Pkw, fuhr zurück auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit den fahrenden Autos eines 34-jährigen Witteners und einer 31-jährigen Bochumerin.

Die 97-Jährige sowie die 31-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Beide wurden mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Gudrunstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 16.30 Uhr gesperrt. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat.