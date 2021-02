Unbekannte Täter sind in eine Garage auf einem Gelände des Martin -Luther -Krankenhauses an der Voedestraße in Wattenscheid eingebrochen. Die Täter schlugen die Seitenscheibe eines in der Garage geparkten Rettungswagen ein und brachen noch einem im Raum befindlichen Schrank auf. Ob und was gestohlen wurde ist bisher unbekannt. Wer bitte zerstört einen Notarztwagen der Leben retten kann? Die Tat geschah zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen,4.und 5.Februar.

Zeugenhinweise:

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe unter der Telefonnummer 0234/909-4441