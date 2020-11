In der Bochumer Innenstadt versuchten zwei Männer in einen Kiosk einzubrechen. Sie haben aber nicht mit dem Kioskinhaber gerechnet, der die Polizei verständigte. Eine Richterin ordnete für die beiden Untersuchungshaft an.



Am frühen Samstagmorgen, 14. November ( 3.30 Uhr ), hörte der Inhaber verdächtige Geräusche an seinem am Südring 13 gelegenen Kiosk. Zu diesem Zeitpunkt versuchten die beiden Tatverdächtigen gewaltsam in die Räumlichkeiten einzubrechen.

Letztlich warfen sie mit einem Gullydeckel eine Scheibe ein. Der Inhaber tat genau das Richtige: Er verständigte sofort die Polizei.

Die Beamten nahmen die dringend tatverdächtigen Männer vorläufig fest.

Eine Eildienstrichterin ordnete die Untersuchungshaft der polizeibekannten Bochumer ( 22/35 ) an. Daraufhin wurden beide in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen dauern im Kriminalkommissariat 31 weiter an.

Pressestelle: Polizei Bochum