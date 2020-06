Die Kripo Bochum sucht nach einer Frau, die am 29. und 30. Januar 2020 mit einer fremden EC-Karte in Bochum eingekauft und Geld abgehoben hat.

Die abgebildete Frau ist dringend tatverdächtig, an beiden Tagen, Mittwoch und Donnerstag, in mehreren Geschäften mit einer zuvor entwendeten EC-Karte bezahlt zu haben. Außerdem soll sie Bargeld aus einem Bankautomaten (Querenburger Höhe 224 und Brückstraße 70, jeweils in Bochum) abgehoben haben.

Mit richterlichem Beschluss ist nun ein Foto der Frau zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Das zuständige Kriminalkommissariat (KK 15) fragt nun: Wer kennt diese Frau oder kann Hinweise zu ihrer Identität geben? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0234 909 4155 (-4441 außerhalb der Bürozeiten).

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle