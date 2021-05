❗ Offener Brief an die Fußballfans ❗

Heute ist der Tag, auf den wir alle so lange gewartet haben: Der VfL Bochum 1848 hat mit großartiger sportlicher Leistung den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht; die ganze Stadt freut sich - und wir, die Bochumer Polizei, freuen uns mit!

Diese Leistung ist eines Erstligisten mehr als würdig. Die Szenen, die wir nach dem Spiel beobachten mussten, sind es nicht. Viele friedliche Fans waren vor Ort, darunter viele Familien mit kleinen Kindern. Sie alle wollten ihren VfL anfeuern. Doch einige hatten anderes im Sinn.

❓ Was hat Freude zu tun mit Verletzten durch Flaschenwürfe, Steine, Scherben und gefährlicher Pyrotechnik?

❓ Was hat Freude zu tun mit einem riesigen Scherbenmeer auf den Straßen vor dem VfL-Stadion?

❓ Was hat sie zu tun mit Körperverletzungsdelikten, massiver Missachtung der aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen, mit Widerstand gegen Polizeikräfte und Sachbeschädigung?

❌Genau: rein gar nichts!

Mit starken Kräften hat die Polizei zahlreiche Maßnahmen treffen müssen, die der Sicherheit der friedlichen Fans galten.

Wir hoffen, dass beim ersten Spieltag des VfL in der Fußball-Bundesliga nicht nur die Leistung der Mannschaft Grund zur Freude ist, sondern auch das Verhalten aller Fans. Wir wünschen dem frischgebackenen Erstligisten eine tolle Saison und den Fans viele friedliche Fußballfeste, die ihrer Mannschaft würdig sind.

Wir freuen uns darauf.

Ihre Polizei.

Polizei Bochum