Um 3:55 Uhr am heutigen Samstagmorgen kam es auf der Autobahn A448 in Fahrtrichtung Essen an der Anschlussstelle 7-Altenbochum zu einem Verkehrsunfall.

Der Feuerwehrleitstelle wurde gemeldet, dass sich ein Pkw mehrfach überschlagen hätte und der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt sei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Fahrer, der sich allein im Fahrzeug befand, das Wrack bereits verlassen.

Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Der Unfallfahrer wurde von einem Notarzt versorgt und anschließend vom Rettungsdienst in eine Bochumer Klinik transportiert.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 27 Einsatzkräften vor Ort. Um 4:38 Uhr war der Einsatz beendet.