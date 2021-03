Am Wochenende ist es an der Hattinger Straße gleich zu zwei Einbrüchen gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen dem 13. März, 18 Uhr, und 14. März, 3.30 Uhr, drangen noch Unbekannte in eine Bäckerei ein. Durch Aufhebeln eines Fensters verschafften sich die Kriminellen Zutritt in die an der Hattinger Straße 188 gelegenen Backstube. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung.

Einige hundert Meter weiter an der Hattinger Straße 289 wurde in der Zeit vom 12. März, 21.30 Uhr, bis 13. März, 8 Uhr, in ein Geschäft eingebrochen. Auch hier erbeuteten die Kriminellen Bargeld.

Die Polizei fragt: "Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?" Hinweise werden zum Bäckereieinbruch beim Kriminalkommissariat 32 unter der Durchwahl 0234 909-8205 und zum Geschäftseinbruch beim Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0234 909-8405 entgegengenommen.

Außerhalb der Bürodienstzeiten können Hinweise unter der Durchwahl -4441 (Kriminalwache) gemacht werden.

Polizei Bochum