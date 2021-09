Radfahrerin nach Sturz im Krankenhaus

Eine 58-jährige Pedelec-Fahrerin wurde am 17. September (Freitag gegen 12.35 Uhr) nach einem Sturz ohne Fremdeinwirkung in ein Krankenhaus gebracht; sie verblieb dort stationär.

Die Frau befuhr den Radweg der Viktoriastraße in Richtung Schauspielhaus. In Höhe eines Cafe's am Konrad-Adenauer-Platz 5 nahm sie den dortigen Pfosten, welcher den Radweg vom Fußgängerweg trennt, zu spät war.

Bei ihrem Ausweichversuch verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und verletzte sich schwer am Bein.