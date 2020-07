Am 8. Juli, gegen 22.45 Uhr, kam es in Bochum zu einem Raubdelikt. Kurz vor der Tatzeit stiegen zwei unbekannte Kriminelle am Bochumer Hauptbahnhof in ein Taxi ein.

Der Taxifahrer, ein 62-jähriger Bochumer, fuhr das Duo bis zur Friedrich-Harkort-Straße und hielt dort. Unvermittelt attackierten die zwei Männer den Fahrer und forderten Bargeld von ihm. Der 62-Jährige konnte die Fahrzeugtür aufmachen und sich aus dem Auto fallen lassen. Als er um Hilfe rief, flüchteten die Räuber in Richtung Wiemelhauer Straße / Wasserstraße.

Durch den Angriff verletzte sich der Taxifahrer leicht.

Der erste Täter wurde wie folgt beschrieben: 1,65-1,70 m groß, 25-28 Jahre alt, schlank mit schwarzen Haaren. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und einer Jeans.

Zum zweiten Täter ist derzeit folgendes bekannt: 1,85 m groß, ebenfalls 25-28 Jahre alt und schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer roten Kapuzenjacke.

Beide sprachen akzentfrei Deutsch und trugen weiße Einmal-Mund-Nasenschutze.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

