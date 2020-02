Heute Morgen in Bochum:

Genau 15 Scooter pflasterten meinen Weg Richtung Innenstadt.

(Unistr/Bongard Boulevard )

Alle verstreut liegend und teilweise mit Müll dekoriert.

Etliche Fußgänger und ein Rollstuhlfahrer mussten auf die stark befahrene

Universitätsstraße ausweichen.

Der Rollstuhlfahrer hatte sichtlich Mühe - Passanten halfen weiter.

Der Fußweg war nicht passierbar.

Menschen mit Behinderung leiden am meisten unter solchen Situationen.

So geht man also mit unseren neuen Straßenflitzern um.

Sie verschandeln unsere Umwelt, gefährden Fußgänger und Straßenverkehr.

Frage:

Wie sicher sind die Scooter für den nächsten Nutzer wenn sie umhergeworfen

werden?

Einige tragen bereits Blessuren und ich frage mich von welchen Höhen sie

abgeworfen wurden?

Traurig:

Unser Straßenbild hat sich verändert ...

Bochum ist mit drei Anbietern für E-Scooter voll mit den Flitzern.

Das diese mehr liegen als stehen - ist eine traurige Bilanz.

Erlebt:

Nur eine Ecke weiter- kommt mir auf dem Bürgersteig der Hermannshöhe

eine Scooterfahrerin entgegen und erwischt mich fast.

Smartphoneeinsatz mit Scooter ist wohl auch nicht so der Börner,oder?

Kontrollen?

Wann?