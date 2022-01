Das Verkehrskommissariat ermittelt nach einem Verkehrsunfall am gestrigen Donnerstagnachmittag, 13. Januar, am Fußgängerüberweg Castroper Straße/Quellenweg in Bochum.

Gegen 16.15 Uhr überquerte ein achtjähriges Mädchen in Begleitung ihrer Mutter bei grüner Ampel die Castroper Straße und wurde vom Auto einer 70-jährigen Bochumerin erfasst. Durch die Kollision stürzte das Mädchen zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Autofahrerin erkundigte sich nach dem Vorfall kurz nach den Verletzungen des Kindes und setzte dann ihre Fahrt fort, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern. Anhand des Kennzeichens konnte die Autofahrerin ermittelt werden.

Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.