Geige und Gedicht

warum auch nicht.

Bochum-Ehrenfeld:

Melancholische und rockige Geigen - und Gitarrenmelodien von der Gruppe

VIGLi eigene Gedichte das klingt gut.

Lukas Kehnen eizigster Geigenbauer in Bochum öffnete seine

Geigenwerkstatt für ein interessiertes Bochumer Publikum .

Die Autorin Verena Liebers mit ihrer Wanderbühne auf Tour - das kennen

die Bochumer natürlich .

Aber die Idee Geige und Lesung ist natürlich brilliant.

Das Projekt,,Geige und Gedicht zum Feierabend"gehört zu den Gewinnern des Stadtwettbewerbs und wird von Bochum Marketing gefördert.

Ziel dieses Wettbewebs,die Stadtteile lebendiger,kreativer und lebenswert zu

gestalten.

Zunächst gratulieren wir an dieser Stelle dem Geigenbauer Lukas Kehnen ,

und Verena Liebers ,der Schriftstellerin mit ihrer unglaublichen Kreativität .

Bei der Resonanz wird es sicher weitere Auftritte in Bochum Ehrenfeld geben.

Na,Verena - die teilst du uns aber rechtzeitig mit oder?