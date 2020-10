Der Salon Zaubertheater macht in der Bochumer Jahrhuntderthalle halt. Dabei zeigen die beiden Magier Hartmut Höltgen-Calvero & Manuel Rittich ihr Programm Die Revue der Wunder und nehmen ihr Publikum mit auf eine Zeitreise in das Jahr 1920.



In der Jahrhunderthalle wird es magisch Passend zur geschichtsträchtigen Jahrhunderthalle entführt Calvero´s Salon-Zaubertheater sein Publikum um ein Jahrhundert zurück ins Jahr 1920 und präsentiert eine Hommage an die Ära des Varietés und der Zauberkunst. Dabei erleben die einmaligen Kunststücke aus den Shows der damaligen Großmeister eine Renaissance. Durch diesen entstaubten Glanz wird die "Revue der Wunder" zu einer magischen Reise durch die glorreiche Kulturgeschichte der Zauberkunst.

Tickets müssen reserviert werden



Die Veranstaltung findet am Montag, 19.Oktober, um 15 Uhr in der Jahunderthalle, An der Jahrhunderthalle 1,statt. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zur Corona-Pandemie sind die Karten limitiert und können nur im Vorverkauf unter Tel.: 0234 /355025 oder unter www.salon-zaubertheater.de erworben werden.