Seit 40 Jahren bietet das Kulturhaus Thealozzi am Rande der Stadt Bochum freien Künstlern eine Heimat und den Stadtteilen Stahlhausen und Bärendorf einen Ort, wo Kultur gemacht und unterrichtet wird, wo Nachwuchs gefördert wird, wo es Ferienaktionen für die Kids aus dem Viertel gibt und wo auch Laien eine Bühne zum Ausprobieren geboten wird. Zum Jubiläum will das Haus seinen Gästen vom 16. bis zum 18. Juni ein abwechslungsreiches Programm bieten.

An diesem besonderen Ort - zwischen Schrebergärten, Autobahn, Friedhof und Fußballplatz - wird Künstlerisches erforscht, ausgetauscht, entwickelt, geprobt und gespielt. Für Aufführungen gibt es ein schmuckes Theater und ein schönes Außengelände, wo im Sommer auch draußen Veranstaltungen stattfinden. Das ehemalige Schulgebäude beherbergt unterschiedlichste Künstler aus den Bereichen Theater, Musik, Tanz und bildende Kunst. Auch die Arbeit in Workshops und Kursen für Groß und Klein sowie inklusive Veranstaltungen werden hier regelmäßig angeboten.

Am Donnerstag, 16. Juni, gibt es ab 16 Uhr Mitmach-Theater und Aktionen für Kinder, einen Auftritt des Kinder-Theater-Ensembles mit der Produktion "Vom Recht auf Verzicht" , Lil Error präsentiert Musik nicht nur für Youngstars, Die Wende und der Renneberg greifen in die "Weltschmerzapotheke", Caroline Kühnl von den Theaterpralinen wartet mit dem "Nachtstücke" - Gesangsprogramm auf und "Die Unwilligen" präsentieren einen Teaser zum Work in Progress "Mit Pascal ist alles anders".

Am Freitag, 17. Juni, ab 20 Uhr sind "Die Hottenlotten" mit Improtheater zu erleben sowie die Gäste [mostly]harmless mit ihrer neuen Performance „Creaching Out“.

Programm für alle von sechs bis 80 Jahren

Auch am Samstag, 18. Juni, gibt es Programm für Menschen von sechs bis 80 Jahren in den Räumen des Kulturhauses und auf dem Außengelände: Ab 18 Uhr bietet "Das Consortium" "Aufm Sofa" Kurzweiliges zum Schmunzeln, Tuwertari Nerthus wartet mit American Tribal Style Dance auf, Nathico Großmann bringt Sketche auf die Bühne, Sahar Raie taucht in "Dunjas Welt" ein, Giampiero Piria & Tigerjunge sind mit "HerzSchlagWahn" dabei.

Fürs leibliche Wohl ist auch gesorgt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.