Vorhang auf für den Markisenmann: In Kooperation mit der Literarischen Gesellschaft Bochum präsentiert das Prinz Regent Theater am Mittwoch, 6. April, eine Lesung mit Autor Jan Weiler, der seinen neuen Roman vorstellt. Und am Donnerstag, 7. April, wartet mit "Pourquoi pas" ein ungewöhnliches Stück Theater auf die PRT-Besucher.

Was wissen wir schon über unsere Eltern? Weniger als wir denken - und manchmal gar nichts. Die fünfzehnjährige Kim hat ihren Vater noch nie gesehen, als sie von ihrer Mutter über die Sommerferien zu ihm abgeschoben wird. Der fremde Mann erweist sich auf Anhieb nicht nur als ziemlich seltsam, sondern auch als der erfolgloseste Vertreter der Welt. Aber als sie ihm hilft, seine fürchterlichen Markisen im knallharten Haustürgeschäft zu verkaufen, verändert sich das Leben von Vater und Tochter für immer. Ein Roman über das Erwachsenwerden und das Altern, Familiengeheimnisse und das Flimmern an Sommerabenden. Jan Weiler ist als Journalist und Schriftsteller, unter anderem mit "Maria, ihm schmeckt's nicht!", bekannt geworden.

Kunst der Kommunikation

Einen Tag später ist das "Ensemble Con" mit seiner Produktion "Pourquoi pas" im Bochumer Südwesten zu Gast: Zwölf regional, national und international Agierende der freien Szene Wuppertals formieren sich zu einem Ensemble, um gemeinsam ein Musik-Tanz-Theater-Stück zu kreieren – soweit alles ganz normal. Ungewöhnlich daran ist nur die Tatsache, dass es sich dabei zu einem guten Teil um Menschen mit einer geistigen oder emotionalen Behinderung handelt, die hier gleichberechtigt mit Profis ihres jeweiligen Genres agieren. Ein bunt gemischtes Ensemble aus individuellen Künstlerpersönlichkeiten mit verschiedenen kulturellen Wurzeln und ästhetischen Haltungen findet zusammen – aber wie geschieht das überhaupt? Wie redet man miteinander, wie gelingt Verständigung bei so unterschiedlichen Voraussetzungen? Und ist gelungene Kommunikation nicht immer ein Kunststück?

Termin

- Am Mittwoch, 6. April, liest Jan Weiler um 19.30 Uhr im Prinz Regent Theater, Prinz-Regent-Straße 50-60.

- "Pourquoi pas" ist am Donnerstag, 7. April, um 19.30 Uhr zu erleben.

- Alle Informationen gibt es auf: www.prinzregenttheater.de.

- Tickets können per Mail an: info@prinzregenttheater.de oder unter Tel.: 0234/ 77 11 17 reserviert werden.