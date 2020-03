Mit bundesweiten Aktionen rund um den Weltfrauentag 2020 möchtedie Frauenorganisation Lajna Imaillah der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland KdöR, auf die Position der Frau im Islam aufmerksammachen.

,,Die essenzielle Rolle der Frauen für die Zukunft unserer Gesellschaft‘‘ –so lautet das Motto der diesjährigen öffentlichen Veranstaltung, von Frauen für Frauen, die am 08.März 2020 um 16:00 Uhr in dem Gebetszentrum AMJ, Boltestraße 51 in 44894 Bochum stattfinden wird.

Der internationale Weltfrauentag findet jedes Jahr am 8. März statt und soll daran erinnern, dass die Rechte der Frauen weltweit und in verschiedenen Bereichen des Lebens immer noch nicht in ihrer Vollkommenheit gewahrt werden. Die Frauenorganisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Deutschland möchte diesen internationalen Frauentag nutzen und über die essenzielle Rolle der Frauen für die Zukunft unserer Gesellschaft aufklären. Frauen machen nicht nur die Hälfte der Menschheit aus, sondern können zu Recht als Architektinnen einer Gesellschaft bezeichnet werden. In den verschiedensten Berufsfeldern und Aufgabenbereichen leisten sie tagtäglich ihren Beitrag zum Fortschritt des Landes. Und auch als Mütter liegt es in der Hand der Frauen, wertvolle und empathische Gesellschaftsmitglieder von morgen heranzuziehen.

Interessierte Frauen erhalten durch die Info-Veranstaltung ,,Die essenzielle Rolle der Frauen für die Zukunft unserer Gesellschaft‘‘ die Möglichkeit, einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen und zusammen mit den Gastgebern mehr über die essenzielle Rolle der Frau in der Zukunft unserer Gesellschaft zu erfahren. Die Frauenorganisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat KdöR ist mit über 18.000 Frauen und Mädchen als Mitgliedern die größte muslimische Frauenorganisation in Deutschland. Sie bietet den Frauen die Möglichkeit, Talente bestmöglich zu nutzen und führt vor Augen, dass das Ziel des Islams nicht die Unterdrückung der Frau ist, sondern im Gegenteil sie dazu ansporntm, sich zu entfalten. Zahlreiche Programmepunkte, wie zum Beispiel interne Weiterbildungsmöglichkeiten, Diskussionskreise, Gruppentreffen, Wettbewerbsveranstaltungen, Freizeitveranstaltungen bis hin zu Sportevents und Bazaren werden durch die Frauenorganisation angeboten. Darüber hinaus setzen wir uns konkret mit den Fragen auseinander, was wir tun können, um gesellschaftlichen Frieden zu etablieren und sind in diesem Sinne regelmäßig um Förderung des interreligiösen Dialogs und Wahrung des gesellschaftlichen Friedens bemüht, z. B. durch verschiedene Projekte und Veranstaltungen, und wurden für unser Engagement 2019 mit dem Hessischen Integrationspreis ausgezeichnet.