Nach zwei Jahren Pause ist es wieder so weit: Am Ostersonntag startet im Eisenbahnmuseum, Dr.-C.-Otto-Straße 191, wieder die beliebte große Ostereiersuche. Im historischen und wettergeschützten Lokschuppen sind dann zahlreiche Ostereier versteckt. Ab 10 Uhr kann sich jedes Kind (bis zwölf Jahre) auf die Suche begeben. Die Karten können an der Tageskasse erworben werden. Der „Osterhase“ versteckt den ganzen Tag über die Eier. Ebenfalls gibt es nach der langen Pause Impuls-Führungen und die Feldbahn dreht auch wieder ihre Runden über das Museumsgelände.