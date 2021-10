Die phantastische Welt spielender Kinder in der Natur steht im Zentrum von Zwischen Welten. Die fotografische Serie ist aus Ideen der Kinder und Beobachtungen von Aino Kannisto entstanden.

Die Ausstellung zeigt diese Bilder im Dialog mit den Werken von Evelina Cajacob, Zoe Dittrich-Wamser, Caroline von Grone, Simone Nieweg und Stephan Schenk, die sich dem Raum zwischen den Welten je auf ihre individuelle Weise annähern.

The fantastic world of children playing in nature is the core of Between Worlds. The photographic series was created from ideas of the children and observations by Aino Kannisto.

The exhibition shows these images in dialogue with the works of Evelina Cajacob, Zoe Dittrich-Wamser, Caroline von Grone, Simone Nieweg and Stephan Schenk, who each approach the space between worlds in their own individual way.