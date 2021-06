Info:

Gesundheitsamt Bochum

Aktualisiert:

1.Juni.2021

Bestätigte Corona-Fälle:

15.880 (+12)

Aktuell infiziert:

372 (-30)

Verstorben:

236 (+0)

Impfungen:

241.634 (+5.295)

Inzidenz:

52,2 (-0,3)

5.295 Impfungen an einem Tag das macht Hoffnung die Inzidenz endlich zu senken. Ein Stückchen Freiheit zu erlangen ist unser aller Bestreben.

Unvernunft:

Manchmal zweifele ich ob wir dieses Stückchen Freiheit zurückerhalten .

Warum ?

Gestern in einem öffentlichen Verkehrsmittel:

10 Fahrgäste - 4 mit heruntergezogener Maske.

Ein Maskenloser war dann besonders dreist.

Maskenlos und ...

Auf jeden einzelnen Fahrgast zugehend (Weg versperrend) vor ihm stehen bleiben und provozieren.

Das passiert in öffentlichen Verkehrsmitteln?

Eine Mutter mit zwei kleinen Kindern verließ die Bahn vorzeitig.

Wie so etwas in Zeiten der Pandemie möglich ist fragt man sich - und wie man Angesichts solcher Geschehnisse die Inzidenz senken soll - wird mir ein Rätsel bleiben.

Erstaunlich auch das es sich um die Generation 40 - 50 plus handelte die sich Maskenlos präsentierte.

Unglaublich...