Frostiger Empfang wegen neuer Variante des Coronavirus:

Der Empfang in Deutschland scheint unterkühlt.

Angst vor der britischen Mutation herrscht vor.

Test, Isolieren und am Flughafen ging es ab aufs Feldbett.

Warum?

Corona-Virus in neuer Variante frisch aus Großbritannien das muss nicht.

Da schaut man schon einmal genauer hin.

Nun herrscht Landeverbot auf mehreren deutschen Flughäfen und auch in weiteren europäischen Ländern.

62 Passagiere aus Großbritannien wurden in der Nacht zu Montag am Flughafen isoliert, einer flog zurück nach London.

Auf den zuletzt in Deutschland gelandeten Passagierflügen aus Großbritannien sind nach Information aus Behördenkreisen bisher mindestens zehn infizierte Passagiere identifiziert worden.

Laut Bild waren die Infizierten am Sonntag an Bord verschiedener Flieger.

Stuttgart, Hannover, Berlin und Dortmund waren die Zielorte.

Wie war das noch einmal mit den Reisen?

Augen auf sage ich da nur .