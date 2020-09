Kontaktlisten bisher wirkungslos?

Die Kontaktliste:

Eine lästige Pflichterfüllung nenne ich es nicht - wenn ich natürlich auf Abstand - eine Lokalität meines Vertrauens aufsuche.

Dort gebe ich natürlich die gewünschten Daten an.

Das es im allgemeinen so garnicht klappen will überrascht mich sehr.

Schlimmer noch:

Die schriftliche und digitale Hinterlegung scheint manchen zu amüsieren.

Name,Adresse,Tischnummer Tag,Uhrzeit des Aufenthaltes

sollen bekanntlich vor Covid-19 schützen.

Wie verantwortungslos ist es dann wenn schräge Vögel uns alle gefährden.

Stell dir vor an deinem Nebentisch sitzt Donald Trump, Franz Branntwein,Maria Cron,Benjamin Blümchen oder Angela Merkel.

Wow....

Fantasienamen und Telefonnummern kreisen also.

Ich frage mich allen Ernstes warum ich brav meine Daten hinterlege um meine Mitmenschen zu schützen?

Ich scheine Ihnen egal zu sein, billigend nehmen Sie in Kauf das eine Kontaktverfolgung im ernstfall nicht möglich ist.

Prima,da laufen sie die Covid-19 Brandstifter ,Namenlos und Infizieren kurz eine Runde.

Maskenlos, Nasefrei und am Kinn baumelnd in der Gastronomie in Geschäften oder in öffentlichen Verkehrsmitteln scheint inn.

Falsche Identität rundet es ab und ich frage mich was denken wir uns dabei?

Covid-19

geht von alleine?