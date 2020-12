Das Törchen Nr.18 war es .Heute fand ich mein Glück in unserer Tageszeitung WAZ. Der Lions - Club Bochum-Kemnade machte mich zur Gewinnerin. Der Kalender ein Geschenk von BürgerReporterin Marlies Bluhm verhalf mir zum unverhofften Glück.

Einen Rucksack im Wert von 32€ durfte ich heute in Empfang nehmen. Was sagen wir da...

Vielen, vielen ...

Dank...