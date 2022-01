Frankreich meldet neue Corona-Variante:

Ein Reiserückkehrer aus Kamerun soll zwölf Menschen in Südfrankreich infiziert haben.

Vorläufige Virus Bezeichnung: B.1.640.2

Forscher konnten bereits eine Vorstufe von B.1.640.2 (die vorläufige Bezeichnung) erstellen.

Bei deren Durchführung wurden insgesamt 46 Mutationen in der neuen Virusvariante festgestellt - darunter die bereits bekannten Mutationen N501Y und E484K.Dies berichteten französische Medien. Die Corona-Tests der Infizierten wiesen demnach, atypische Mutationen- Kombinationen" auf. Die Entdeckung von B.1640.2 wird Forschern des Instituts IHU Mediterrane Infection in Marseille zugeschrieben. Entdeckt wurde die Neue Variante bereits am 9.Dezember 2021. Ihren Ursprung hat die Virusvariante vermutlich in Zentralafrika. Was weiß man über die neue Variante? Bisher nicht viel. Der neue Virusstrang enthält die Mutation N501Y (die ebenfalls an der Alpha-Variante zu beobachten ist) und zusätzlich die "Escape-Mutation" E484 K. Diese " Flucht -Mutation" könnte bedeuten ,dass die neue Virusvariante resistenter gegen Impfstoffe ist.

Quelle: Brisant

Quelle: Berliner Zeitung