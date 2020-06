Es ist so...

Selbst in Krisenzeiten wachsen meine Haare und meine Augenbrauen sehen

inzwischen aus wie die von Theo Waigel.

Gut also, dass nach Wochen des Shutdowns mein Friseur seit Anfang Mai

unter schwersten Sicherheitsauflagen wieder geöffnet hat.

Hallo Guido.

Nachdem der Andrang im kleinen aber feinen Friseursalons Fronzoni

nachgelassen hatte - habe ich mich als Kunde auf den Weg gemacht.

Keine Extras:

Wir sind befreundet - aber auch wir waren in der Corona - Warteschleife.

Selber machen:

Haarstyling allein war gestern.

Nun aber...

Corona-Regeln beim Friseur:

,,Kommunikation im Salon ist laut BW -Richtlinie ,,auf ein Minimumreduziert."

Masken sind Pflicht und Augenbrauen endlich nicht mehr ein Tabu.

Auch das noch:

Der Friseurbesuch in Corona-Zeiten sieht deutlich anders aus als wie ich ihn

gewohnt bin.

Keine Wartezonen für Kunden im Salon, keine Getränke, keine Zeitung.

Hände desinfizieren im Eingangsbereich.

Beschäftigte und Kunden tragen Mund-Nasenschutz.

Abstand 1,5 muss...

Was für ein Erlebnis.

Ich weiß:

Die neuen Reglungen machen das Arbeiten für Friseure aufwendig und für

den Kunden nervig,

Aber was muss das muss...

Einsicht:

Ich gehe nach kurzer Zeit - aber mein Friseur muss bleiben.

Trotzdem:

Gut, das mein Haarschneideladen Fronzoni auf der Hattingerstraße in

Bochum die Hygienevorschriften so umsetzt das ich mich richtig sicher fühle.

Ambiente hatte das Lädchen schon immer und es war stets nicht nur

Haareschneiden.

Übrigens ein Bochumer Geheimtipp.

Das Lädchen ist seit langen Kult - und wer einmal dort war bleibt.

Hier einige Fotos die zeigen was ein Friseur in der Krise so

drauf hat und nicht nur dann.

Hier ist der Kunde …

noch richtig etwas wert.