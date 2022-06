Endlich Sommer:

Foto:

Marlies Bluhm

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Soweit ist es schon gekommen (wieder einmal) Sicherheitspersonal verstärkt unsere Bochumer Freibäder. Hitzig ging es am vergangenen Wochenende im Bochumer Hallenfreibad Hofstede zu. Jugendliche griffen Badegäste und Personal an. Etwa zwanzig Jugendliche sprangen ins Wasser auch dort wo Leute ihre Bahnen schwammen .

Nicht ganz ungefährlich:

Kopf einziehen hieß es für manch Schwimmenden. Absperrhütchen am Rand warfen die Jugendlichen einfach ins Wasser.

Badegästen wurden die Schwimmnudeln weggenommen und damit wurde dann heftig um sich geschlagen. Ein Schwimmmeister habe einschreiten wollen, aber dieser wurde von den Jugendlichen fast ins Wasser gestoßen. Die herbeigerufene Polizei hatte nichts mehr ausrichten können die Truppe hatte sich blitzschnell abgesetzt. Bei über 1500 Besuchern schien dies ein leichtes zu sein.

Security kommt bald zum Einsatz:

Das Hallenfreibad Hofstede und andere Bochumer Freibäder setzen jetzt auf Sicherheitskräfte.

An besonders starken Tagen heißt es nun Security im Einsatz.

Da geht sie dahin die Freude eines richtig schönen Sommertages .Wer mag da noch relaxen und die Sonne so richtig genießen?

Schwimmen gehen macht einfach keinen Spaß mehr, oder?