Guckst du...

,,Willkommen zu einer neuen Woche ,,Shopping Queen in Herbert Grönemeyers Heimatstadt", mit diesen Worten präsentierte am Montagnachmittag der Sender VOX-TV vier Kandidatinnen mit dem Thema ,,hochgeschlossene Kleider." Klar, wird unser Bochum geträllert als unsere wunderbare Stadt zum shoppen einlädt.

Und wer um 15 Uhr einfach den Fernseher anwirft ist glatt noch dabei. Oder du schaust einfach im Internet unter

www.tvnow.de

Wie in 4 Stunden und mit 500 Euro im Gepäck vier Mädels unsere Stadt unsicher machen.

Mädels haut rein...