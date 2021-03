Das Wetter in Deutschland zeigt sich weiterhin stürmisch:

Sturmtief Luis hat Orkan -Power.

Nach Klaus trifft nun Luis als nächstes Sturmtief auf Deutschland.

Luis kommt mit Orkanstärke angerauscht und sorgt am Samstag (13.03.201) vor allem in Mitte und Westen des Landes für viel Gefahr. Im Flachland sind Böen um 100km/h möglich, in Hochlagen bis 160km/h.

Vorsicht passt auf - Bäume drohen umzustürzen und Dächer können abgedeckt werden.

Quelle:

op-online.de