Ben Redelings und meine Wenigkeit.

Was haben wir beiden eigentlich gemeinsam?

Eigentlich doch nichts sollte man meinen.

Er: bekannter Buchautor und Filmemacher.

Sie: aber nicht.

Er: Ist VFL Fan.

Sie: aber auch.

Er : liebt Bochum.

Sie: aber auch.

Er: lebt in Bochum.

Sie: aber auch.

Beide haben etwas ganz besonderes gemeinsam.

Er: liebt unterhaltsame Momente.

Sie: aber auch.

Ben liebt Abende mit Fußballverrückten.

Sie: eher nicht.

Kleiner Tipp:

Die Lösung....

Irgendwie hat es mit einem von Bens Sprüchen zu tun.

Und mit Boris Becker am Rande auch noch.

Bei einem Gespräch im Fußball ⚽ Museum und einem zufälligen Treffen auf Bochum Kulinarisch erinnerte ich mich gerne an seinen Spruch der aussagt was wir so gemeinsam haben.

Also ratet mal los.

Und wer es weiß weil er öfters hautnah mit mir zu tun hat - mag etwas Schweigen .

Just for fun.

Dies ist nur ein kleiner Rate - Spaß.

Auflösung am Wochenende.

Ganz ohne Gewinne.

Unsere Aktion mit Preisen startet im Dezember.

Freu....