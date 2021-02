Gelbe Säcke in Bochum: Umweltservice Bochum holt auf

Umweltservice Bochum holt Wertstoff bis Ende der Woche ab

Der Umweltservice Bochum will bis zum Ende der Woche überall Wertstoff abholen. Wenn die Tonnen voll sind, können noch zusätzliche gelbe Säcke zur Tonne dazu gestellt werden. Der USB nimmt alles mit was Wertstoff ist und ist auch mit einem Zusatzwagen unterwegs, um die "normale Müllabfuhr" zu entlasten. Außerdem hilft es, wenn ihr eure gelben Säcke erst zum Leerungstermin rausstellt und sich so nicht die Haufen an gelben Säcken noch weiter vergrößern. Grund für die Verzögerungen in der Müllabfuhr sind laut USB weiterhin die Auswirkungen von Schee und Eis.

Bochum: Konzentration auf Restmüll und Papier

Der Umweltservice Bochum ist immer noch damit beschäftigt, die Rückstände aus der Zeit mit Schnee und Eis aufzuarbeiten. In der letzten Woche hat er sich vor allem auf die Restmülltonnen und Papiertonnen konzentriert. Die ausgefallenen Leerungstermine der Wertstofftonnen konnten nicht nachgeholt werden. Das hat der Umweltservice Bochum letzte Woche schon bekannt gegeben. Deshalb seht ihr auch immer wieder viele gelben Säcke auf den Straßen, die nicht abgeholt wurden. Die Abfuhr der Wertstofftonne passiert in dieser Woche.

