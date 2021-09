Afghanistan und die Flüchtlingsräte

Gemeinsame Pressemitteilung der Landesflüchtlingsräte und PRO ASYL

Auf ihrer diesjährigen Herbstkonferenz haben sich die Flüchtlingsräte der Bundesländer und PRO

ASYL mit den geflüchteten und auf der Flucht befindlichen Menschen aus Afghanistan solidarisiert.

Neben der Aufnahme der so genannten Ortskräfte fordern wir die Ermöglichung des Familiennach-

zugs und das Bleiberecht für die bereits in Deutschland lebenden Afghan:innen.

Tausende Afghan:innen wenden sich derzeit in der verzweifelten Hoffnung an uns, einen Ausweg aus der lebensbedrohlichen Lage und Schutz im Ausland zu finden. Die Bundesregierung hat es unterlassen, besonders bedrohten Menschen rechtzeitig eine sichere Fluchtperspektive zu eröffnen und ihre Evakuierung aus Afghanistan umzusetzen. Statt Notfallpläne zu entwickeln und die bedrohten Menschen rechtzeitig mit Papieren zu versehen, wurden bis zuletzt Abschiebungen durchgesetzt.

Trotz dieser verantwortungslosen Politik wird es auch in Zukunft bedrohten Menschen gelingen, den Taliban zu entkommen. Dabei geht es nicht nur um die so genannten Ortskräfte, sondern auch um andere bedrohte Afghan:innen und insbesondere um die Familienangehörigen von bereits in Deutschland lebenden Afghan:innen. In Deutschland leben tausende Menschen aus afghanischen Communities, es gibt selbstorganisierte Strukturen und Beratungsnetzwerke, schon allein deshalb trägt Deutschland eine besondere Verantwortung bei der Aufnahme von geflüchteten Menschen aus Afghanistan.

Birgit Naujoks vom Flüchtlingsrat NRW: „Es ist jetzt notwendig, die Flüchtenden konkret zu unterstützen, und die Voraussetzungen für Ihre Aufnahme zu schaffen. Außerdem muss endlich der Familien-nachzug ermöglicht werden.“ Die Forderungen:

 Die Einreise der etwa 40.000 sogenannten Ortskräfte und ihrer Familienangehörigen muss er-

möglicht werden.

 Der Familiennachzug zu afghanischen Geflüchteten in Deutschland darf nicht länger, wie be-

reits seit Jahren von uns und auch von UNHCR kritisiert, verzögert oder ganz blockiert werden.

 Gebraucht werden außerdem humanitäre Aufnahmeprogramme von Bund und Ländern mit

dem Ziel, die genannten Gruppen sowie afghanische Geflüchtete aus den umliegenden Län-

dern, schnell und unbürokratisch in Deutschland aufzunehmen.

 Sofortiger und bedingungsloser Abschiebestopp und sicheres Bleiberecht für alle afghanischen

Staatsangehörigen in Deutschland, deren Asylgründe bislang nicht anerkannt und die zur Aus-

reise aufgefordert wurden.

 Visa-Anträge müssen bei jeder deutschen Auslandsvertretung angenommen werden, hierfür

muss das Personal in den Botschaften muss aufgestockt werden. Zudem dürfen keine Original-

dokumente aus Afghanistan zum Nachweis von familiären Bindungen oder Sprachnachweise

für Ehepartner:innen eingefordert werden, sondern muss vielmehr für die Visumserteilung eine Globalzustimmung des Innenministeriums reichen.

„Aufnahme, Familiennachzug und Bleiberecht dürfen dabei nicht an der mangelnden Zuständigkeit von Auslandsvertretungen, an nicht beschaffbaren Dokumenten, an Verpflichtungserklärungen oder an einem verengten Familienbegriff scheitern“, so Naujoks weiter.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir unter der angegebenen Telefonnummer zur Verfügung.

Dieser Text stammt vom Flüchtlingsrat Nordrhein-Westfalen höchstpersönlich.