Am vergangenen Samstag, 04.07., traf sich die CDU Höntrop am Eiscafe Adria an der Höntroper Str., um einen Ortsrundgang durch den Höntroper Norden zu starten. Ziel der Ortsbegehung war es, sich ein aktuelles Bild von diversen Standorten zu machen. Dennis Radtke, der Europaabgeordnete für das Ruhrgebiet, und der Kandidat für das Amt des Bezirksbürgermeisters von Wattenscheid, Marc Westerhoff, nahmen ebenfalls teil. Vor Beginn des Rundgangs konnten sich die Gruppe um die Höntroper CDU im Gespräch mit dem Betreiber des Eiscafes ein Bild davon machen, wie die Corona-Krise und die ihr folgenden Hygiene- und Abstandsmaßnahmen die Gastronomie belasten.

Das Augenmerk des Rundgangs lag auf den Bereichen im nördlichen Germanenviertel, auf dem Gelände um den Sportzplatz des FSV Sevinghausen und auf der Verkehrssituation am S-Bahnhof.

„Im Germanenviertel liegt einiges im Argen. Die Spielplätze sind teilweise unbenutzbar und das Wohnumfeld muss stellenweise deutlich verbessert werden. Hier muss auch mit den Eigentümern ein klares Wort gesprochen werden, dass sie eine Verantwortung für die Substanz ihrer Objekte und für das Umfeld ihrer Immobilien haben“, so Irina Becker, CDU-Ratskandidatin in Höntrop-Nord. „Als CDU haben wir in unserem Kommunalwahlprogramm illegalen und nicht künstlerischen Farbschmierereien den Kampf angesagt. Auch das ist hier ein großes Thema, hier ist allerdings auch die Stadt in der Verpflichtung, endlich etwas zu unternehmen.“

„Am Sportplatz des FSV Sevinghausen tut sich momentan nichts.“, ergänzt Gerd Kipp, Vorsitzender der CDU Höntrop und Kandidat für die Bezirksvertretung. „Hier steht man vor einer großen Brachfläche, die vor sich hin vegetiert. Wir werden kurzfristig Vorschläge erarbeiten und einreichen, wie man diese Fläche sinnvoll nutzen kann. Der aktuelle Zustand ist jedenfalls nicht hinnehmbar.“

Am S-Bahnhof machte sich die CDU Höntrop ein Bild von der aktuellen Verkehrslage und diskutierte die zukünftige Parkplatzsituation, wenn durch die Bahnlinienumstrukturierung mehr Züge durch Höntrop rollen und auch der Pendlerverkehr zunehmen wird. „Es wird, sobald die Taktung umgestellt ist, mit deutlich mehr Verkehr und mit deutlich mehr Parkplatznachfrage zu rechnen sein.“, so Julian Meischein, CDU-Ratskandidat für Höntrop Süd und Sevinghausen. „Eine Klärung scheint hier momentan nicht in Sicht. Es gibt verschiedene Lösungsansätze, die jeweils ihr Gutes und ihr Schlechtes haben. Es muss schnell mit allen Beteiligten darüber gesprochen werden, wie wir mit dieser Situation umgehen.“

Die CDU Höntrop wird noch vor der Wahl weitere, bürgeroffene Ortsbegehungen durchführen, insbesondere durch den Südpark, denn auch hier gibt es drängende Themen, die nicht auf die lange Bank geschoben werden dürfen: Der Neubau des Schwimmbads, für die CDU ohne Erhaltung des Freibadcharakters und des Sprungturms nicht tragbar, und die aktuelle Schließung der Waldbühne. „Es ist nicht hinnehmbar, dass sich ein Stillstand, wie man ihm beim Schwimmbad erlebt hat, bei der Waldbühne wiederholt. Sie muss als Spielort für Höntrop zwingend erhalten bleiben!“, sind sich die Höntroper Kandidaten einig. „Ich bin froh, dass wir den Erhalt der Waldbühne namentlich benannt in unserem bochumweiten Kommunalwahlprogramm aufgenommen haben. Das zeigt, dass die CDU uneingeschränkt hinter den Akteuren steht, die unsere Waldbühne in den letzten Sommern mit viel Schweiß und Herzblut renoviert haben.“, ergänzt Julian Meischein