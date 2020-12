Die LWL-Klinik Dortmund ist jetzt Kooperationspartner der Hochschule für Gesundheit (hsg Bochum), so dass Studierende künftig ihre praktischen Einsätze in dieser Einrichtung absolvieren können.

Nach eigenen Angaben fördert die Klinik die Akademisierung in der Pflege und will sich aktiv am Wissenstransfer beteiligen. Sie lädt Pflege-Studierende der hsg Bochum ein, ihre praktischen Einsätze in der Aplerbecker Psychiatrie zu machen. Dies teilte die Klinik am 15. Dezember 2020 in einer Pressemitteilung mit.

Die Studierenden können in dem Dortmunder Krankenhaus nicht nur ihre Psychiatrie-Einsätze machen, sondern auch ihre sogenannten ‚Akut-Einsätze‘. Die Klinik will den Studierenden eine monatliche Praktikumsvergütung von 450 Euro zahlen und stellt ihnen für den Praxiseinsatz ein Tablet zur Verfügung.

Nach dem neuen Berufsgesetz bietet die hsg Bochum seit dem Wintersemester 2020/2021 den Studiengang Pflege regulär an. Zuvor hatte die Hochschule seit dem Wintersemester 2010/2011 den Bachelor-Studiengang Pflege im Rahmen eines Modellstudiengangs angeboten.