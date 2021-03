Für das Sommersemester 2021 stehen an der Hochschule für Gesundheit (hsg Bochum) noch vereinzelte Studienplätze im Master-Studiengang Physiotherapiewissenschaft zur Verfügung. Die Studienplätze werden im Rahmen eines Losverfahrens vergeben. Die Frist zur Teilnahme am Losverfahren endet am 18. März 2021 um 23:59 Uhr.

Am Losverfahren können alle Studieninteressierten teilnehmen, die die geltenden Zulassungs- und Studienvoraussetzungen nachweisen können. Somit erhalten Studieninteressierte, die die Bewerbungsfrist versäumt haben, eine weitere Chance auf ihren Wunsch-Studienplatz. Auch Studieninteressierte, die bereits vorher am Bewerbungsverfahren für den betreffenden Studiengang teilgenommen haben, können am Losverfahren teilnehmen. Bei der Verlosung der Studienplätze spielen Durchschnittsnote des Abiturs, Wartezeit oder andere Auswahlkriterien keine Rolle.

Nach Ablauf der Frist zur Teilnahme am Losverfahren erfolgt am darauf folgenden Tag die Auslosung der noch offenen Studienplätze. Benachrichtigungen über das Los-Ergebnis erfolgen per E-Mail.

Für das Losverfahren nutzen Studieninteressierte folgenden Link. Dort sind auch weitere Informationen zu finden.