In den letzten Wochen und Monaten ist es an vielen Stellen in Höntrop zu Schmierereien und Vandalismusschäden in Höntrop gekommen, zum Teil an öffentlichen Stellen, zum Teil an Privatgebäuden.

Julian Meischein (CDU) und Tim Radzanowski (SPD) sehen diese Entwicklungen mit Sorge und verurteilen dieses Verhalten Einiger im Stadtteil. Die beiden Ratsmitglieder sind bereits im Wahlkampf selbst Opfer von Schmierereien geworden. Aktuell wurden die Schaukästen von SPD und CDU an der Elverfeldstr. / Op de Veih beschmiert. „Wir werden die Situation weiterhin beobachten und nach einer Lösung für Höntrop suchen“, so die beiden Ratsherren. „Für derartigen Vandalismus ist bei uns in Höntrop kein Platz. Egal ob im Südpark, an Privathäusern wie im Sommer an der Mattenburg, an der Gänsereiterhalle Höntrop oder auch an unseren Schaukästen, die der Information über aktuelle politische Entwicklungen dienen.“