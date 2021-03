Ab heute wird auch bei uns in Bochum der Impfstoff von Astrazeneca wieder genutzt. Stadtsprecher Thomas Sprenger hat gegenüber Radio Bochum gesagt, dass es für die Termine heute aber zeitliche Verzögerungen geben könnte. Prinzipiell dürften aber alle, die ursprünglich heute einen Termin zur Impfung gehabt hätten kommen und sich impfen lassen.

Verzögerung bei Impfterminen wegen Organisationsaufwand

Die Verzögerungen beim Impfen haben zwei Ursachen. Nach dem Impfstopp müssen die Mitarbeiter erst einmal wieder ins Impfzentrum kommen - bis gestern Abend war ja völlig unklar, ob ab heute weiter geimpft werden darf oder nicht. Außerdem müssen die Bochumerinnen und Bochumer ab sofort umfangreicher aufgeklärt werden, was für Nebenwirkungn eine Impfung mit dem Mittel von Astrazeneca haben könnten.

Abgesagte Termine werden nachgeholt

Die in dieser Woche abgesagten Termine können voraussichtlich in der kommenden Woche nachgeholt werden, hat Stadtsprecher Thomas Sprenger gegenüber Radio Bochum gesagt. Wie das genau ablaufen soll, steht allerdings noch nicht fest.

Stichwort: Impfstopp mit Astra Zeneca

Am Montag hatte die Bundesregierung auf Empfehlung des zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts einen Impfstopp mit dem Mittel von Astrazeneca verhängt. Es hatte in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung einige wenige Fälle von Blutgerinnseln in Blutgefäßen im Gehirn gegeben. Am Abend hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA dann bekannt gegeben, dass sieaktuell kein Problem mit dem Impfstoff von Astrazeneca sieht. Jetzt wird aber eine extra Warnung vor seltenen Blutgerinnseln in Hirnvenen bei den möglichen Nebenwirkungen aufgenommen.

Quelle : Radio Bochum