Am 9. September 2021 können sich alle Interessierten zwischen 16:00 und 20:00 Uhr auf dem Brunnenplatz in der Bochumer Hustadt gegen das Coronavirus impfen lassen. Es können Erst- und Zweitimpfungen vorgenommen werden. Bei Erst-Impfungen muss jedoch die Zweitimpfung über den Hausarzt, ein Impfzentrum oder ein anderes mobiles Impf-Angebot organisiert werden. Als Anreiz für die Impfung winkt nach Abschluss des Projektes eine gemeinsame Bootsfahrt auf dem Kemnader See für alle doppelt Geimpften.

Organisator der mobilen Impf-Aktion sind die Hochschule für Gesundheit in Bochum gemeinsam mit dem Stadtteilltreff der IFAK e. V. - Verein für multikulturelle Kinder- und Jugendhilfe – Migrationsarbeit, dem Projekt QUERgesund sowie dem Impfzentrum der Stadt Bochum. Die Impf-Aktion ist Teil des partizipativen Gesundheitsprojektes QUERgesund der IFAK e. V. und der Hochschule für Gesundheit. Ziel des Projektes ist es, gesundheitsfördernde Ressourcen zu stärken und Gesundheitsrisiken im Stadtteil zu reduzieren.

Um die Impfquote in diesem Stadtteil zu erhöhen, haben die Stadtteilforscher*innen des Projektes QUERgesund – also Bürger*innen, die in der Hustadt leben und von der Hochschule geschult wurden – eine mobile Impfaktion auf die Beine gestellt. Dank zahlreicher Sensibilisierungsaktionen durch die Bewohner*innen der Hustadt im Vorfeld gab es zum ersten Impf-Termin am 27. Juli 2021 großes Interesse und es konnten insgesamt 73 Impfdosen des Herstellers Biontech verimpft werden. Für die nächste Aktion haben sich bereits zusätzliche Impf-Interessierte angemeldet.