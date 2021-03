Kurz -Info :

Das Risiko von Blutgerinnseln erhöht sich nach Einschätzung der Europäischen Arznei-Mittelbehörde (EMA) durch eine Corona -Impfung nicht. So teilte es EMA am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mit. Zuvor hatten Dänemark und Norwegen den Gebrauch von Astrazenca -Impfstoff wegen eines befürchteten Zusammenhangs zwischen Impfung und einem Blutgerinnsel-Fall ausgesetzt. Derzeit gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Impfung eine Multiple Thrombose verursacht.

Österreich:

Dort war in einem Fall nach der Impfung einer Krankenschwester eine Multiple Thrombose diagnostiziert worden. Zehn Tage später verstarb sie Im Krankenhaus.

Charge ABV5300 wurde nicht nach Deutschland ausgeliefert.

Quelle:

Berliner Morgenpost